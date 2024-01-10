Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников — о желании Словакии сыграть с Россией: начинает потихоньку дверь открываться

Кожевников — о желании Словакии сыграть с Россией: начинает потихоньку дверь открываться
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о том, что сборная Словакии хочет провести товарищеский матч со сборной России в преддверии чемпионата мира по хоккею. Ранее в ФХР подтвердили переговоры с Федерацией хоккея Словакии.

«Нормально! Почему нет? Попробовать свои силы, посмотреть, какая у нас сейчас молодёжь. С радостью воспринимаю эту новость. Словаки хотят, почему нет? Словаки вообще нормально относятся к своим игрокам.

Они ждут одобрения своей инициативы от президента страны. Не возникнут ли с этим проблемы? Да не должны, президент Словакии вроде нормально относится к России. Это нормально, здорово и хорошо! Начинает потихоньку дверь открываться. Без России тяжело, все это понимают. Без неё нет такого интереса», – цитирует Кожевникова «ВсеПроСпорт».

Ранее в ФХР заявили, что из-за того, что календарь матчей словацкой сборной уже расписан, проведение таких матчей в текущем сезоне становится невозможным. Напомним, предстоящий чемпионат мира — 2024 российская и белорусская сборные вновь пропустят.

Материалы по теме
Источник: Словакия хотела бы провести игры со сборной России по хоккею перед ЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android