«В чём смысл вести себя как мужик?» Шарипзянов — о хитростях работы Хартли

Обладатель Кубка Гагарина-2021, защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов объяснил, для чего экс-главный тренер «ястребов» Боб Хартли просил своих подопечных не вставать быстро со льда после нарушений со стороны соперников.

«На самом деле, это такие маленьекие хитрости игры, которых я много узнал от Хартли и от его тренерского штаба.

Иногда бывает, что ты должен как бы «продать» удаление. То есть если тебя зацепили, а ты мужик, ты бежишь — не дадут удаление. И в чём смысл? Если человек нарушает, то он должен сидеть», — сказал Шарипзянов в шоу «Хоккейный борт» на официальном YouTube-канале КХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ на счету 27-летнего Шарипзянова 47 матчей за «ястребов», в которых он набрал 32 (7+25) очка. Защитник был участником Матча звёзд КХЛ-2023, который прошёл в декабре в Санкт-Петербурге.