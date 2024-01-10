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«В чём смысл вести себя как мужик?» Шарипзянов — о хитростях работы Хартли

«В чём смысл вести себя как мужик?» Шарипзянов — о хитростях работы Хартли
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Обладатель Кубка Гагарина-2021, защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов объяснил, для чего экс-главный тренер «ястребов» Боб Хартли просил своих подопечных не вставать быстро со льда после нарушений со стороны соперников.

«На самом деле, это такие маленьекие хитрости игры, которых я много узнал от Хартли и от его тренерского штаба.

Иногда бывает, что ты должен как бы «продать» удаление. То есть если тебя зацепили, а ты мужик, ты бежишь — не дадут удаление. И в чём смысл? Если человек нарушает, то он должен сидеть», — сказал Шарипзянов в шоу «Хоккейный борт» на официальном YouTube-канале КХЛ.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ на счету 27-летнего Шарипзянова 47 матчей за «ястребов», в которых он набрал 32 (7+25) очка. Защитник был участником Матча звёзд КХЛ-2023, который прошёл в декабре в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2024, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Авангард
Омск
0:1 Спунер (Буше, Ткачёв) – 07:37 (5x5)     0:2 Пьянов (Беляев, Чмыхов) – 26:52 (5x5)     1:2 Шевченко (Берлёв, Завгородний) – 59:55 (6x5)    
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