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Александр Овечкин вновь не принял участия в командной тренировке «Вашингтона»

Александр Овечкин вновь не принял участия в командной тренировке «Вашингтона»
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38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь не принял участия в тренировке команды, сообщает Russian Machine Never Breaks. Ветеран немного покатался и выполнил несколько персональных упражнений, однако покинул площадку перед командной тренировкой.

Овечкин пропустил уже третью тренировку «Вашингтона» за последнюю неделю, однако принял участие в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). В этой встрече россиянин отметился результативной передачей и продлил результативную серию до пяти матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 38 матчей, забросил восемь шайб и отдал 18 передач. До рекорда Уэйна Гретцки нападающему осталось 64 гола.

Сыграет ли россиянин в предстоящем матче с «Сиэтлом», будет известно позднее. Матч состоится в ночь на 12 января и пройдёт в Вашингтоне.

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