Карбери рассказал о статусе Овечкина на предстоящий матч с «Сиэтлом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о статусе капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина на предстоящий матч с «Сиэтлом». Россиянин в третий раз за последнюю неделю пропустил тренировку команды. Ветеран немного покатался и выполнил несколько персональных упражнений, однако покинул площадку перед командной тренировкой.

«Завтра утром мы проведём повторную оценку его состояния и примем решение относительно его участия в предстоящем матче с «Сиэтлом», — цитирует Карбери Russian Machine Never Breaks.

Матч с «Кракен» состоится в ночь на 12 января и пройдёт в Вашингтоне. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 18 результативных передач.