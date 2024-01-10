Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на критику в адрес ветеранов СКА, обратившихся к президенту России Владимиру Путину с жалобой на судейство в матчах петербургского клуба.

«Письмо ветеранов СКА президенту России? Эти вопросы лучше задавать ветеранам СКА. Мы всегда ценим и с уважением относимся к нашим ветеранам, которые всю жизнь отдали хоккею. К ним надо прислушиваться. Мы всегда в диалоге со всеми ветеранами, у нас великие ветераны и в тренерском штабе, Владимир Юрзинов нам сильно помогает. Мы ценим советы ветеранов и просим всех относится к ним с уважением.

Некоторые журналисты позволяют себе критиковать или как-то оскорблять ветеранов. Это непозволительно! Эти люди всю жизнь отдали хоккею, у них много травм, они жертвуют своим здоровьем. При всём уважении к журналистам, они же не выходят на лёд, не жертвуют здоровьем. А те люди, кто выходит на лёд и ловят шайбу лицом, их нужно уважать и ценить их мнение», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.