Лучший бомбардир «Флориды» заявил о переговорах о новом контракте с клубом

Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт заявил, что доволен тем фактом, что переговоры с «Пантерз» о новом контракте продолжаются. Форвард отметил, что это никак не мешает ему готовиться к матчам.

«Для меня контрактный год не является чем-то новым. У меня нет проблем с тем, что переговоры по контракту продолжаются, это не мешает моей подготовке к матчам или повседневной жизни. Интерес определённо взаимный и положительный.

Моя цель — остаться во Флориде. Мне нравится здесь, и я знаю, что в клубе счастливы меня видеть. Я просто доволен тем, какие результаты сейчас показывает команда», — цитирует Райнхарта Daily Faceoff.

Райнхарт является лучшим снайпером и бомбардиром «Флориды» в текущем сезоне. За 40 матчей форвард набрал 51 (29+22) очко.