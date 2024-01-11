Гудачек эмоционально отреагировал на расторжение контракта с «Кладно» из-за игры в КХЛ

Словацкий голкипер Юлиус Гудачек выступил с заявлением по поводу игры в КХЛ. Ранее чешский клуб «Кладно» расторг контракт с вратарём из-за давления болельщиков клуба, которые требовали разорвать контракт с хоккеистом из-за его выступлений в КХЛ.

«Хочу внести ясность и опровергнуть самую ужасную ложь и ерунду. Делаю это ради своей семьи и всех, кто оказался и может оказаться в подобной ситуации. К сожалению, я стал жертвой кампании, в которой люди вымещают на мне недовольство и разрушают жизни и карьеры хоккеистов под видом блюстителей ложной морали.

Это касается не только меня, а всего общества. Из-за надуманных обвинений и клеветы можно разрушить карьеру человека, расторгнуть контракт, даже если он не нарушил ни один из его пунктов. Это то же самое, что уволить кого-то только из-за его расы, религии или ориентации. Это противоречит Хартии основных прав и свобод. В моём случае ситуация тем более абсурдна, ведь в 2022 году я поехал играть в Казахстан, за команду «Барыс».

Я уважаю мнение других людей и очень хочу, чтобы ко всем относились с таким же уважением. В том числе к тем, у кого другое мнение по поводу выступлений в КХЛ или любой другой работы в России. Журналисты и эксперты, используйте ваши голоса, чтобы распространять позитивные вещи, а не ненависть, ложь и клевету», – написал Гудачек в своей соцсети.

Напомним, последние шесть сезонов голкипер провёл в КХЛ, где играл за «Северсталь», «Спартак», рижское «Динамо» и «Барыс». Гудачек — серебряный призёр чемпионата мира в составе сборной Словакии.