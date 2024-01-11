Джон Таварес высказался о возвращении Самсонова в основную команду «Торонто»

33-летний канадский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал возвращение к тренировкам в основной команде российского голкипера Ильи Самсонова.

«Я знаю, что он хорошо поработал эту неделю и действительно мотивирован найти свою форму, вернуться и изменить ситуацию на ту, какой она была в своё время в команде. Мы думаем о нём очень хорошо. Мы любим его как игрока и товарища по команде. Нам очень просто приятно видеть его снова в команде, – приводит слова Тавареса журналист Марк Мастерс в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Напомним, после очередного неудачного матча россиянина 1 января Самсонов был отправлен в АХЛ, пройдя через драфт отказов. Голкипер не провёл ни одной игры за фарм-клуб «Торонто».

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру. Всего в НХЛ на его счету 146 игр – 90,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,77.