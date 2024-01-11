Драйсдейл — самый молодой после Проворова защитник «Филадельфии» с баллом в дебютном матче

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» в серии буллитов переиграла «Монреаль Канадиенс» — 3:2 Б.

В этом матче в составе «лётчиков» дебютировал канадский защитник Джейми Драйсдейл, на днях приобретённый из «Анахайм Дакс» в результате громкого и резонансного обмена. В дебютном матче за новый клуб Джейми отметился результативной передачей.

Канадец набрал балл за результативность в возрасте 21 года и 277 дней, став самым молодым за последние восемь лет защитником с результативным действием в первом матче за «Флайерз». В октябре 2016 года россиянин Иван Проворов отдал голевой пас в дебютном матче за «Филадельфию», когда ему было 19 лет и 275 дней.