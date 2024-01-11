Драйсдейл — самый молодой после Проворова защитник «Филадельфии» с баллом в дебютном матче
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» в серии буллитов переиграла «Монреаль Канадиенс» — 3:2 Б.
В этом матче в составе «лётчиков» дебютировал канадский защитник Джейми Драйсдейл, на днях приобретённый из «Анахайм Дакс» в результате громкого и резонансного обмена. В дебютном матче за новый клуб Джейми отметился результативной передачей.
Канадец набрал балл за результативность в возрасте 21 года и 277 дней, став самым молодым за последние восемь лет защитником с результативным действием в первом матче за «Флайерз». В октябре 2016 года россиянин Иван Проворов отдал голевой пас в дебютном матче за «Филадельфию», когда ему было 19 лет и 275 дней.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Монахан (Бэррон, Гуле) – 01:29 0:2 Савар (Пеццетта, Слафковски) – 11:28 1:2 Типпетт (Конечны, Кутюрье) – 15:41 2:2 Фрост (Драйсдейл, Фёрстер) – 28:30 (pp) 3:2 Кутюрье – 65:00
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