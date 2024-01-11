Все результаты игрового дня НХЛ 11 января
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Сегодня, 11 января, в Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Монахан (Бэррон, Гуле) – 01:29 0:2 Савар (Пеццетта, Слафковски) – 11:28 1:2 Типпетт (Конечны, Кутюрье) – 15:41 2:2 Фрост (Драйсдейл, Фёрстер) – 28:30 (pp) 3:2 Кутюрье – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Павелски – 16:45 2:0 Дюшейн (Сутер, Лундквист) – 24:28 3:0 Хинц (Марчмент, Линделль) – 34:59 3:1 Болди (Фэйбер, Эрикссон Эк) – 44:22 4:1 Робертсон (Линделль) – 48:05 5:1 Лундквист (Факса) – 49:26 5:2 Хартман (Цуккарелло, Болди) – 51:03 (pp) 6:2 Сегин (Марчмент) – 56:10 7:2 Стил (Линделль, Смит) – 58:17
На данный момент не завершился лишь один матч. После второго периода «Колорадо» ведёт в домашнем матче с «Вегасом» со счётом 2:0. Дублем отметился российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ничушкин (Рантанен, Друен) – 19:46 (pp) 2:0 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 31:44 (pp) 3:0 О'Коннор (Джонс) – 49:20
На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 56 очками после 40 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Виннипег Джетс» с 58 очками после 40 матчей.
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