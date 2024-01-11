Все результаты игрового дня НХЛ 11 января

Сегодня, 11 января, в Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

На данный момент не завершился лишь один матч. После второго периода «Колорадо» ведёт в домашнем матче с «Вегасом» со счётом 2:0. Дублем отметился российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин.

На данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 56 очками после 40 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Виннипег Джетс» с 58 очками после 40 матчей.