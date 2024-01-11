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Натан Маккиннон повторил рекорд «Колорадо» 23-летней давности

Натан Маккиннон повторил рекорд «Колорадо» 23-летней давности
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0.

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон отметился результативной передачей и продлил свою результативную серию в домашних матчах до 23 игр.

Таким образом, Маккиннон повторил рекорд «Колорадо» 23-летней давности. В сезоне-2000/2001 выступавший за «Эвеланш» Джо Сакик выдал 23-матчевую серию с набранными очками в домашних матчах.

Этот результат является третьим в истории НХЛ по длительности результативной домашней серии со старта сезона. Маккиннон повторил результат Уэйна Гретцки (сезон-1983/1984) и Фила Эспозито (сезон-1973/1974).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ничушкин (Рантанен, Друен) – 19:46 (pp)     2:0 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 31:44 (pp)     3:0 О'Коннор (Джонс) – 49:20    
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