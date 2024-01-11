Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию Ивана Федотова на санкции ИИХФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию вратаря ЦСКА Ивана Федотова на санкции ИИХФ. Ранее ИИХФ отстранила Федотова от участия в официальных национальных и международных матчах до конца 2023 года и наложила запрет на международные трансферы ЦСКА сроком на один сезон. Позднее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции Федотова и ЦСКА на принятое решение.

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал дело «Иван Федотов против Международной федерация хоккея». Разбирательство находится на ранней стадии, дата слушаний ещё не назначена», — цитируют пресс-службу CAS ТАСС.

Федотов в текущем сезоне-2023/2024 КХЛ провёл за ЦСКА 30 матчей, в которых одержал 16 побед с 91,4% отражённых бросков.