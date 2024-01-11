Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о желании провести матчи с Россией

Федерация хоккея Словакии опровергла информацию о плане провести один или несколько товарищеских матчей со сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2024 года, о чём сообщили вчера российские СМИ.

«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить товарищеские матчи со сборной России по хоккею. Это вымышленная информация, происхождения которой мы не знаем и которая нас шокировала. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без необходимости ещё больше раскалывают поляризованное общество.

Мы подготовили и согласовали график подготовки перед чемпионатом мира вместе со списком соперников с сентября 2023 года. Мы запланировали восемь товарищеских матчей. О месте и времени проведения отдельных матчей мы сообщим болельщикам в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея Словакии.