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Роман Ротенберг сообщил, когда Лайпсик сможет получить паспорт гражданина России

Роман Ротенберг сообщил, когда Лайпсик сможет получить паспорт гражданина России
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, когда получившему российское гражданство нападающему Брендану Лайпсику вручат паспорт гражданина России. 9 января президент РФ Владимир Путин предоставил канадскому форварду российское гражданство.

«Вопрос получения паспорта — чисто формальный, технический, он должен занять 10 дней, но, может, чуть подольше. Это не так важно, потому что это вопрос уже решённый, поэтому в ближайшее время он точно получит паспорт. Это очень важно для команды и важно то, что он сам проявил инициативу в этом вопросе, он радуется тому, что получил гражданство, и у команды эмоции только положительные», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее Лайпсик заявил, что рад стать гражданином России и чувствовать себя комфортно в стране. В КХЛ канадский форвард сыграл 219 матчей и набрал 146 (56+90) очков.

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