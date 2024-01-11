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Овечкин принял участие в благотворительной тренировке для детей в США

Овечкин принял участие в благотворительной тренировке для детей в США
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в благотворительной тренировке для детей в США, в которой приняли участие 50 юных хоккеистов. Россиянин является амбассадором организации American Special Hockey Association с 2014 года, он принял участие в тренировке в седьмой раз.

Всего ASHA насчитывает более восьми тысяч хоккеистов. Овечкин беседовал и раздавал афтографы детям, но не принял участие в ледовых упражнениях из-за небольшой травмы.

«Всегда приятно видеть улыбки на лицах. Я думаю, дети это надолго запомнят, им это нравится, это весело. Я думаю, что хоккейное сообщество растёт очень быстро, и я думаю, что для нас важно дарить болельщикам, детям и людям улыбки и воспоминания. Я наслаждаюсь временем, проведённым с этими детьми. Но к сожалению, сейчас не могу принять участие в тренировке на льду», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Фото: Washington Capitals Photography

Фото: Washington Capitals Photography

Основанная в 2007 году, ASHA использует хоккей в качестве терапевтического средства для игроков с умственными недостатками, нарушениями развития и физическими недостатками.

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