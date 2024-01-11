Пономарёв: находясь на площадке с Овечкиным, понимаешь, какого масштаба этот игрок

Российский нападающий «Каролины» Василий Пономарёв поделился эмоциями от игры против капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. 21-летний форвард в недавнем матче с «Кэпиталз» (6:2) дебютировал в НХЛ и отметился голом и результативной передачей.

«У меня не получилось много сыграть против него, но какие-то смены были. В любом случае, когда находишься рядом с ним на площадке, то понимаешь, какого масштаба это игрок. Хочется запомнить на всю жизнь момент, что играл против него. Забить такое количество голов в НХЛ — это колоссальный труд. Дай бог, чтобы он побил рекорд Гретцки», — цитирует Пономарёва Sport24.

Пономарёву удалось провести лишь два матча в НХЛ, затем руководство «Харрикейнз» отправило его обратно в фарм-клуб в АХЛ «Чикаго Вулвз». В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 38 матчей, забросил восемь шайб и отдал 18 передач. До рекорда Уэйна Гретцки нападающему осталось 64 гола.