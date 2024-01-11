Артюхин об отстранении Израиля: ИИХФ хотят показать, что могут отстранить не только Россию

Бывший нападающий клубов КХЛ и сборной России Евгений Артюхин прокомментировал отстранение сборной Израиля от международных соревнований ИИХФ. Совет Международной федерации хоккея принял решение из-за опасений по поводу безопасности всех участников чемпионата мира по хоккею. В апреле сборная Израиля должна была выступить в группе А второго дивизиона чемпионата мира.

«Решение связано с политикой. Для меня это непонятно, при чём здесь спорт и политика. Это касается и России, нельзя всех кидать в одну кучу. Я даже раньше не слышал, что у Израиля вообще есть сборная по хоккею, никогда её не видел. Но спорт должен быть вне политики, это несовместимо!

Может быть, ИИХФ хочет выслужиться перед другими, скорее всего. Наверное, они хотят показать, что непредвзяты, что могут отстранить не только Россию, вот, пожалуйста!» — цитирует Артюхина Legalbet.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал о возможном возвращении России и Беларуси на международные соревнования.