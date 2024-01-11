Бахмутов о возвращении Ковальчука и Хабибулина: природу не обмануть, их лучшие годы позади

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов заявил, что клубы КХЛ заявляют в свой состав ветеранов, чтобы привлечь внимание болельщиков и хоккейной публики. В декабре «Спартак» подписал контракт с 40-летним нападающим Ильёй Ковальчуком. Нижегородское «Торпедо» заявило 50-летнего тренера вратарей Николая Хабибулина в качестве третьего голкипера команды.

«Это всё привлечение внимания болельщиков, хоккейной публики. Приглашение ветеранов — маркетинговый ход для клубов КХЛ. Я не думаю, что с точки зрения результата Ковальчук или Хабибулин что-то покажут. Как ни крути, но природу не обмануть, их лучшие годы позади. Честно, я против такого возвращения. Если уже закончил, то надо готовить себя к новой жизни. Мне кажется, должно быть так.

Жизнь после хоккея сложна, а хоккеист как маленький ребёнок. Не у всех получается сразу стать тренером. Новому этапу в жизни надо учиться. Это касается и тренерской деятельности, и администрированию в спорте», — цитирует Бахмутова Legalbet.

Ковальчук в текущем сезоне КХЛ провёл пять матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. 40-летний форвард не играл в профессиональный хоккей около двух лет. Хабибулин до сих пор не дебютировал за «Торпедо», попав в заявку нижегородского клуба в качестве резервного вратаря.