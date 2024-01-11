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Роман Ротенберг: Лайпсик уже цитирует Пушкина и ориентируется на петербургских улицах

Роман Ротенберг: Лайпсик уже цитирует Пушкина и ориентируется на петербургских улицах
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на получение российского гражданства нападающим армейского клуба Бренданом Лайпсиком и заявил, что канадцу будет проще проникнуться русским духом в таком историческом городе как Санкт-Петербург.

«Уверен, в Петербурге ему будет ещё проще проникнуться русским духом и обрести национальную идентичность. Брендан на правильном пути: уже цитирует Пушкина и ориентируется на петербургских улицах! Удачи в новом статусе!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл 15 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Всего в КХЛ 29-летний канадский нападающий провёл 219 матчей, в которых набрал 146 очков — забросил 56 шайб и отдал 90 результативных передач.

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