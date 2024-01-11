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Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон предложил пари Джастину Биберу на Матче звёзд НХЛ

Вратарь «Сент-Луиса» Биннингтон предложил пари Джастину Биберу на Матче звёзд НХЛ
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Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон предложил пари Джастину Биберу на Матче звёзд НХЛ. Если известный певец забьёт хоть один гол из 10 попыток, то Биннингтон обещал покраситься в блондина. Бибер предложил Биннингтону в случае успеха отправить деньги в один из благотворительных фондов в размере $ 10 тыс.

Биннингтон предлагал Биберу подобное пари в 2020 году на Матче всех звёзд в Сент-Луисе. Однако тогда до самого пари так дело и не дошло.

«Прошло несколько лет, поэтому я просто подумал, что тебе всё-таки нужно попробовать мне забить. Было бы неплохо стать участником Матча всех звёзд, но ситуация с голосованием сложная, поэтому я даю себе любой шанс, который у меня есть. Посмотрим, что произойдёт», — написал Биннингтон в своей соцсети.

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