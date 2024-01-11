Пашков рассказал, как игровой спад «Спартака» связан с приходом Ильи Ковальчука

Олимпийский чемпион Александр Пашков выразил мнение, что приход 40-летнего нападающего Ильи Ковальчука негативно повлиял на результаты в команде. Красно-белые до прихода опытного форварда возглавляли общую таблицу КХЛ, а сейчас потерпели четыре поражения подряд и опустились на третью строчку Запада.

«Командная атмосфера — тонкая материя. В „Спартаке“ всё было налажено, клуб шёл первым в таблице — и тут приходит такой авторитетный игрок, под которого неизбежно меняются сочетания и который влияет на каждого хоккеиста. Кто-то психологически плывёт, кто-то сбивается с цели, кто-то, наоборот, хочет показать больше, чем может, — и так далее. То есть команда запускается заново.

Я считаю, что всё станет ясно в плей-офф. В «Авангарде» Ковальчук смог выстрелить именно в кубковых матчах. Наверное, и в «Спартаке» есть такая задумка. Интересно, сработает ли она. Шансы есть и в ту, и в другую сторону», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Ковальчук в текущем сезоне КХЛ провёл пять матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. 40-летний форвард не играл в профессиональный хоккей около двух лет.