Бывший игрок СКА: армейцам не нужна судейская помощь, лишь бы играть не мешали

Бывший игрок СКА, судья Всесоюзной и Всероссийской категории Константин Меньшиков заявил, что армейскому клубу не нужна помощь со стороны для того, чтобы добиться успеха.

«Армейцам не нужна никакая судейская помощь, лишь бы играть не мешали. Много чего может случиться на площадке. Момент в игре между СКА и «Металлургом», из-за которого разгорелся сыр-бор, – очень скоротечный, сложный. Столкнулись двое на большой скорости. И таких во время матчей много. Если бы после этого не была заброшена шайба, на эпизод никто бы не обратил внимания. А так СКА не нужна лишняя помощь судей. Это мощная команда, способная побеждать сама», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».

Напомним, ранее бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас рассказал о причинах письма президенту России Владимиру Путину о судействе в КХЛ. Спустя 48 часов после матча главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов признал решение судей матча СКА — «Металлург» верным, посчитав, что нарушения в игровом эпизоде не было.