Казахстанский функционер: «Барыс» не попадёт в плей-офф — это 100%

Бывший вице-президент Казахстанской федерации хоккея с шайбой Владимир Корсунский оценил шансы «Барыса» попасть в розыгрыш Кубка Гагарина — 2024.

«Отставание от зоны плей-офф 11 очков, возможно ли ликвидировать такой отрыв и попасть в заветную восьмёрку? На этот счёт никаких иллюзий нет. При всём их желании это просто невозможно. Я в это не верю. То, что „Барыс“ не попадёт в плей-офф — это 100%. Нужно наигрывать состав, привлекать молодёжь, готовить хоккеистов для сборной Казахстана», — приводит слова Корсунского Sports.kz.

Подопечные Олега Болякина провели 49 матчей. С 40 результативными баллами в активе казахстанский клуб занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Барыс» сыграет в Астане с «Ладой» 15 января.