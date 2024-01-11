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«Мы не рассматриваем это с точки зрения политики». Тардиф об отстранении России и Израиля

«Мы не рассматриваем это с точки зрения политики». Тардиф об отстранении России и Израиля
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался об отстранении сборной Израиля от международных соревнований.

«ИИХФ не сравнивает обе политические ситуации, мы не рассматриваем эти ситуации с точки зрения политики. Вопрос только в том, можем ли мы, ИИХФ и организаторы, гарантировать безопасность наших соревнований. Решение по Израилю не связано с участием сборной ОАЭ в чемпионате мира», — приводит слова Тардифа ТАСС.

Сборная Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдёт в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.

Напомним, сегодня, 11 января, после тщательного рассмотрения Совет Международной федерации хоккея принял решение, что из-за опасений по поводу безопасности всех участников чемпионата Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ.

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