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Илья Самсонов вернулся в состав «Торонто» с новым шлемом

Илья Самсонов вернулся в состав «Торонто» с новым шлемом
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов вернулся из АХЛ в основной состав команды с новым шлемом, сообщает The Hockey News.

Фото: The Hockey News

Фото: The Hockey News

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру. Всего в НХЛ на его счету 146 игр – 90,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,77.

Илья заключил контракт с «Торонто» в июле 2023 года сроком на один год с зарплатой в $ 3,55 млн за сезон. Это его второй сезон в составе «Мэйпл Лифс», ранее он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» с 2019 по 2022 год.

Ранее 33-летний канадский нападающий «Торонто» Джон Таварес прокомментировал возвращение к тренировкам в основной команде Ильи Самсонова.

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