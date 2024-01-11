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Бывший форвард ХК «Спартак» высказался о ситуации с Гудачеком в Европе

Бывший форвард ХК «Спартак» высказался о ситуации с Гудачеком в Европе
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Бывший форвард ХК «Спартак» Бранко Радивоевич прокомментировал ситуацию с экс-вратарём клубов КХЛ Юлиусом Гудачеком. Ранее чешский клуб «Кладно» расторг контракт с голкипером из-за давления болельщиков клуба, которые требовали разорвать контракт с хоккеистом из-за его выступлений в КХЛ.

«Мы продолжаем ходить по одному и тому же кругу. Есть два лагеря, и так будет всегда. Будешь говорить одно — ты плохой, будешь говорить другое — тоже плохой. Ты всегда будешь дураком для половины нации.

Вся эта ситуация меня печалит. Я не думаю, что кто-то из тех, кто играет в России, поддерживает специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации). Ведь у них свои семьи и в хоккей можно играть в среднем до 35 лет. Если у них будет возможность получить больше денег для семьи и у них будет лучший контракт в России, это будет иметь решающее значение для них. Я очень хочу, чтобы этот конфликт наконец закончился. Это разрушает наше общество, и нам всем уже достаточно», — приводит слова Радивоевича Pravda.sk.

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