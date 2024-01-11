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В «Нефтехимике» рассказали о ситуации с Лесли, который уехал играть в Швейцарию

В «Нефтехимике» рассказали о ситуации с Лесли, который уехал играть в Швейцарию
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Генеральный директор ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов высказался о ситуации с канадским защитником Заком Лесли. В ноябре 29‑летний хоккеист был обменян из «Куньлунь Ред Стар» в «Нефтехимик», однако уже в декабре уехал играть в швейцарский «Рапперсвиль», не проведя за нижнекамский клуб ни одного матча.

«У нас с ним не подписан договор, по которому он был бы обязан вернуться. У нас был подписан переход прав с клубом „Куньлунь“. Мы не нашли общие позиции в вопросах его пребывания у нас в клубе, участия его в ключевых играх. Поэтому пока у нас контракт не подписан, права принадлежат нам. Этим вопросом занимаемся совместно с федерацией хоккея. Я думаю, его у нас в составе не будет», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Нефтехимика».

В нынешнем сезоне Лесли провёл за китайский клуб 30 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

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