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Кожевников: Малкин — великий человек, а списывать «Питтсбург» пока рано

Кожевников: Малкин — великий человек, а списывать «Питтсбург» пока рано
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался об игре российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Питтсбург» пока не проходит в плей-офф. Но Малкин проводит отличный сезон, играет на команду, набирает очки. Малкин – великий человек, он уже всем всё доказал. Но разрывы небольшие, и списывать «Питтсбург» пока рано. Регулярка ещё идёт, может быть, поправят дела», — сказал Кожевников в интервью Metaratings.ru.

Всего в нынешнем сезоне 37-летний форвард сыграл 39 встреч, в которых забросил 15 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков. В следующем матче «Питтсбург Пингвинз» сыграет дома с «Ванкувер Кэнакс» в ночь на 12 января в 3:00 мск.

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