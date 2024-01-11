Заслуженный тренер России: задача ФХР договариваться хоть с чёртом

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал заявление Федерации хоккея Словакии, которая заявила, что не планирует играть со сборной РФ.

«Всё, что касается информации от федерации хоккея, является практически официальной информацией, если они это подтверждают. Я не исключаю, что какие-то переговоры могли быть, но в то же время я не вижу смысла, чтобы нашим от чего-то отказываться или чего-то стесняться. Это их задача сегодня – договариваться хоть с чёртом.

Сложно ли найти сборной России достойных соперников в 2024 году? Конечно, сложно, но не надо бояться обращаться, биться в закрытые двери, чтобы стесняться. Наше дело — предложить, а вы отказывайтесь», — приводит слова Новикова «ВсёПроСпорт».

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о желании Федерации хоккея Словакии провести товарищеские матчи со сборной России в преддверии чемпионата мира — 2024. Однако сегодня поступило официальное опровержение.