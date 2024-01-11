Форвард «Локомотива» Шалунов забросил красивую шайбу, на скорости обыграв игроков «Лады»

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В эти минуты в Тольятти проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимает «Локомотив». Идёт третий период, счёт равный – 2:2.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

На 17-й минуте второй двадцатиминутки нападающий ярославского клуба Максим Шалунов забросил красивую шайбу, на скорости обыграв практически всю пятёрку и голкипера «Лады».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне до этого матча Максим Шалунов сыграл 48 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 30 очков.

В следующем матче «Лада» сыграет в гостях с «Автомобилистом», «Локомотив» примет дома «Витязь».