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Форвард «Локомотива» Шалунов забросил красивую шайбу, на скорости обыграв игроков «Лады»

Форвард «Локомотива» Шалунов забросил красивую шайбу, на скорости обыграв игроков «Лады»
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В эти минуты в Тольятти проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимает «Локомотив». Идёт третий период, счёт равный – 2:2.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Джозефс (Космачук) – 13:25 (5x5)     1:1 Иванов (Кирьянов, Никулин) – 35:30 (5x5)     1:2 Шалунов (Каюмов, Елесин) – 36:38 (5x5)     2:2 Кугрышев (Березин, Космачук) – 38:00 (5x4)     2:3 Шалунов – 65:00    

На 17-й минуте второй двадцатиминутки нападающий ярославского клуба Максим Шалунов забросил красивую шайбу, на скорости обыграв практически всю пятёрку и голкипера «Лады».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне до этого матча Максим Шалунов сыграл 48 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 30 очков.

В следующем матче «Лада» сыграет в гостях с «Автомобилистом», «Локомотив» примет дома «Витязь».

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