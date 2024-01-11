Плющев — о судейских скандалах в КХЛ: а что, раньше об этом не надо было подумать?

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев рассказал о судейских скандалах в лиге.

«К судейству идут вопросы с начала сезона. Особенно никто не паниковал. Все говорили, что всё в порядке, что всё будет хорошо. Поэтому я и судейство вообще не комментирую в последнее время. Потому что это, я так понял, особенно было неинтересно до этого момента.

Могу ли как-то оценить судейство в нынешнем сезоне КХЛ? Нет, я не буду. Ещё раз говорю: с самого начала сезона были большие вопросы к судейству со стороны всех клубов, в том числе и СКА. Если не было реакции в сентябре, октябре, ноябре, то почему она должна быть в январе и феврале? Перед плей-офф? А что, раньше об этом не надо было подумать? Поэтому мне сложно говорить, я не буду говорить. Там есть специалисты, пускай они оценивают судейство», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.