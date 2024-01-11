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«Торпедо» всухую победило минское «Динамо» в гостях, Линч набрал два очка

В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Торпедо». Встреча завершилась победой нижегородского клуба с сухим счётом 3:0.

На второй минуте первого периода Бобби Линч с передачи Кирилла Воронина открыл счёт во встрече. Спустя 18 секунд Кирилл Кирсанов с передач Никиты Шавина и Олега Ли удвоил преимущество нижегородского клуба.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки Мэдисон Боуи с передач Бобби Линча и Игоря Ларионова сделал счёт 3:0.

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Вратарь нижегородского клуба Иван Кульбаков провёл первую в сезоне игру «на ноль».

В следующем матче «Динамо» сыграет дома с челябинским «Трактором» 14 января. «Торпедо» в Москве сыграет с «Динамо» 13 января.