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«Торпедо» всухую победило минское «Динамо» в гостях, Линч набрал два очка

«Торпедо» всухую победило минское «Динамо» в гостях, Линч набрал два очка
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В Минске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Торпедо». Встреча завершилась победой нижегородского клуба с сухим счётом 3:0.

На второй минуте первого периода Бобби Линч с передачи Кирилла Воронина открыл счёт во встрече. Спустя 18 секунд Кирилл Кирсанов с передач Никиты Шавина и Олега Ли удвоил преимущество нижегородского клуба.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки Мэдисон Боуи с передач Бобби Линча и Игоря Ларионова сделал счёт 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2024, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Линч (Воронин) – 01:32 (5x5)     0:2 Кирсанов (Шавин, Ли) – 01:50 (5x5)     0:3 Боуи (Линч, Ларионов) – 33:48 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Вратарь нижегородского клуба Иван Кульбаков провёл первую в сезоне игру «на ноль».

В следующем матче «Динамо» сыграет дома с челябинским «Трактором» 14 января. «Торпедо» в Москве сыграет с «Динамо» 13 января.

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