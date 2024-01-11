Вратарь «Торонто» Самсонов ответил на вопрос, готов ли он играть в АХЛ

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов рассказал, когда он может сыграть после своего возвращения из АХЛ, и ответил на вопрос, готов ли он играть в АХЛ.

«Мозг готов. Я хорошо вижу шайбу. Это самое важное для меня. Простые детали, вот на чём я сконцентрирован. Готов играть в АХЛ? Я не хочу об этом говорить, потому что сейчас это бессмысленно», — приводит слова Самсонова журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру. Всего в НХЛ на его счету 146 игр – 90,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,77.