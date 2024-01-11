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Браташ: если говорить о стабильности, то «Локомотив» — сильнейшая команда в КХЛ

Браташ: если говорить о стабильности, то «Локомотив» — сильнейшая команда в КХЛ
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о проигранном домашнем матче с «Локомотивом» (2:3 Б).

«Начнём с результата. Я считаю, что „Локомотив“ по праву лидирует в чемпионате. Если говорить о стабильности, которая признак мастерства, то это сильнейшая команда в КХЛ. Это моё субъективное мнение. И то, что мы с этой командой оба матча не проиграли в основное время – это результат очень достойный. Этим можно гордиться. Не думали на буллиты выпустить леворуких хоккеистов? По больному бьёте. Хорошая мысль приходит после. Считаю, что где-то не тот состав буллитёров выставил», — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Лада» сыграет в гостях с «Автомобилистом», «Локомотив» примет дома «Витязь». Тольяттинский клуб набрал 59 очков после 51 матча и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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