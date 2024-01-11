Алексей Кудашов проанализировал победу московского «Динамо» в дерби с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над ЦСКА (4:2) в столичном дерби.

«Игра удалась сегодня. Хорошо сыграли и в атаке, и в обороне. Двигались, выигрывали борьбу. Меньшинство, большинство, вратарь, оборона, нападение. Такая целостная и хорошая игра получилась.

Обращали ли внимание перед матчем, что это совсем другой ЦСКА в сравнении с предыдущими встречами с ними? Не буду скрывать – обращали и готовились. Понимали, что ЦСКА другой, хотя и тот был тоже силён. Просто не всегда всё получается у команд. Сейчас ЦСКА на ходу, да и состав боевой, все вернулись в строй, мы обращали на это внимание.

Уил стал получать намного больше времени в меньшинстве? А они с Седриком вообще раньше не получали меньшинства. Сейчас, да, играют. Мы пытаемся перестроить некоторые моменты и нюансы. Иногда задействуются другие игроки.

После тайм-аута Фёдорова выпустил удивительную тройку? Это была стандартная тройка О’Делла, просто там выпустили Никонова. Он с большими размерами и длинной клюшкой. Понимаете, иногда такие большие размеры помогают игроку успеть выбить шайбу, у него есть огромное преимущество. По большому счёту оно и сработало, просто забивай в пустые ворота», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.