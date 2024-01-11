Кудашов – о молодёжи «Динамо»: может быть, уже в следующем году они будут делать результат

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над ЦСКА (4:2) рассказл об игре молодых хоккеистов бело-голубых.

«Не делал сегодня перестановок в звеньях, потому что всё устраивало? Да, естественно. Любые изменения происходят для чего-то. Сегодня получилось дать более-менее равное игровое время. И я хочу выделить вот ещё какой момент: посмотрите, у нас молодые стали играть по 15 минут. Они не то, что завоёвывают, а спокойно справляются с этим игровым временем, выполняя ключевые роли – и в меньшинстве играют, и в большинстве. Они и голы забивают.

Римашевский как раз сегодня забил второй гол в сезоне? Я оцениваю игру всех наших четырёх молодых хоккеистов – у нас в основном играют два нападающих, два защитника, и ещё Шараканова мы подключали – как совершенно адекватную и нормальную, как игру молодых людей, которые прошли с нами предсезонку. Сначала не всё получается, потом начинают добавлять и осваиваться. Так всё и происходит. Пока всё идёт стандартно. То, что ожидалось, то и получается.

Я уже не раз говорил, что через несколько лет, а может и на следующий год, эти игроки будут приносить результат для «Динамо». Ничего удивительного нет. Они это делали и по детской школе, и в юниорах, и в сборной, и в молодёжной команде. Это такая стандартная ситуация. Тут главное плавно их подвести, где-то доверить им, где-то поддержать их. Поверьте мне, они ещё наошибаются. Помяните моё слово, с их стороны ещё будет много всего наделано», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.