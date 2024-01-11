Кудашов – о лидерстве Гусева в гонке бомбардиров КХЛ: Никита – командный игрок

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы в столичном дерби над ЦСКА (4:2) высказался о лидерстве нападающего бело-голубых Никиты Гусева в гонке бомбардиров КХЛ.

«Гусев больше зациклен на своей статистике или я вижу его командным игроком на льду? Скорее, второе. То, что он лидер с точки зрения гонки бомбардиров, никакой не секрет, это происходит из года в год, он как минимум в пятёрке. То, что он за команду переживал, тоже никто никогда не скрывал. Он командный игрок», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

31-летний Гусев в нынешнем сезоне сыграл 49 матчей, где забросил 17 шайб и отдал 45 результативных передач, набрав в общей сложности 62 очка. Никита вышел на первое место в списке лучших бомбардиров лиги.