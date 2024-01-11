Ларионов: слишком много пропускать — нехарактерно для «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над минским «Динамо» (3:0) рассказал о состоянии команды после нескольких поражений в последних двух матчах.

«Важно было после двух не лучших, мягко выражаясь, игр вернуть команде и игрокам уверенность, чтобы они не уходили глубоко в раздумья: пресса, друзья, знакомые и так далее. Нужно было хорошо начать игру, и старт матча был за нами, забили два быстрых гола, которые вернули уверенность команде. В то же время хочется на этой игре и на этом результате строить уверенность ребят в дальнейших матчах. Слишком много пропускать – нехарактерно для нашей команды, это нехороший знак. Говорили об этом в последнее время, необходимо было подтянуть все линии: вратарскую, защиту и нападение», — приводит слова Ларионова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, во встрече с минчанами вратарь нижегородского клуба Иван Кульбаков провёл первую в сезоне игру «на ноль». В следующем матче «Динамо» сыграет дома с челябинским «Трактором» 14 января. «Торпедо» в Москве сыграет с «Динамо» 13 января.