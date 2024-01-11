Квартальнов — о поражениях минского «Динамо»: может, в совхоз какой-нибудь съездить

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от нижегородского «Торпедо» (0:3) высказался об отсутствии мотивации у игроков клуба.

«Не понимаю в профессиональном спорте слов про нехватку мотивации. Зарплата вовремя приходит? Отлично! Вот и есть мотивация! А если она задержится на пару дней? Что будет? Берётся телефон, начинается звонок. Вот и появляется мотивация! Клуб делает всё! Здесь работа тяжёлая.

Может, отъехать от Минска на 5-10 километров, посмотреть, как там люди живут? В совхоз какой-нибудь съездить. Тогда мотивация появится. Такого не должно быть. Мы выбрали этот вид спорта. Он тяжёлый. И 15 тысяч приходит на арену. Перед ними надо быть честными», — приводит слова Квартальнова пресс-служба минчан.

Подопечные Дмитрия Квартальнова в нынешнем сезоне сыграли 48 матчей, в которых одержали 21 победу. С 47 очками в активе минчане располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче минское «Динамо» сыграет дома с челябинским «Трактором» 14 января. «Торпедо» в Москве сыграет с «Динамо» 13 января.