Израиль подаст в суд на ИИХФ из-за отстранения от международных турниров

Ассоциация хоккея Израиля (IIHA) при поддержке Олимпийского комитета Израиля подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу исключения Израиля из чемпионата мира по хоккею, сообщает The Jerusalem Post.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея приняла решение, что Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ из-за опасений по поводу безопасности всех участников.

Сборная Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдёт в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Олимпийском комитете Израиля считают, что Международная федерация хоккея отстранила их сборную из-за давления со стороны России на президента организации Люка Тардифа.