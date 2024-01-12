Овечкин вышел в первом звене «Вашингтона» в матче с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Россиянин вышел в первом звене. Ранее сообщалось, что участие россиянина в этом матче под вопросом.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 39 матчей, в которых записал на своё счёт актив 8 голов и 18 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету форварда 1386 матчей, в которых он забил 830 голов и сделал 681 результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «+56».

«Вашингтон» занимает десятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка. «Сиэтл», в свою очередь, набрав 43 очка, находится на девятом месте на Западе.