В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сиэтл Кракен».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Единственный на данный гол за хозяев забил Макс Пасиоретти. Результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин.

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Таким образом, Овечкин продлил результативную серию в НХЛ до шести матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых забросил восемь шайб и сделал 18 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету форварда 1386 матчей, в которых он забил 830 голов и сделал 682 результативные передачи.