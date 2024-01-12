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Орлов толкнул игрока «Анахайма» на голкипера Кочеткова и нанёс травму соотечественнику

Орлов толкнул игрока «Анахайма» на голкипера Кочеткова и нанёс травму соотечественнику
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Анахайм Дакс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 5:3 в пользу хозяев. В одном из эпизодов российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов толкнул игрока «Анахайма» на голкипера своего клуба Петра Кочеткова. В итоге, российский вратарь не смог самостоятельно покинуть лёд и уступил место в воротах Антти Раанте.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

До получения повреждения Кочетков сделал 10 сейвов.

На данный момент «Каролина» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 49 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Шей (Джарвис, Стаал) – 16:00     2:0 Свечников (Ахо, Терявяйнен) – 16:15     2:1 Лундестрём (Лисон, Макгинн) – 20:25     3:1 Мартинук (Джарвис) – 21:57     3:2 Строум (Терри, ЛаКомбе) – 30:06     3:3 Ватрано (Хенрик) – 30:51 (pp)     4:3 Ноэсен (Бантинг, Котканиеми) – 34:30     5:3 Друри (Ноэсен, Терявяйнен) – 36:41 (pp)     6:3 Джарвис (Бёрнс) – 49:54    
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