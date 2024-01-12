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Сидни Кросби вышел на 22-е место в списке снайперов всех времён в НХЛ

Сидни Кросби вышел на 22-е место в списке снайперов всех времён в НХЛ
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Сегодня, 12 января, проходит матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Ванкувер Кэнакс». На момент публикации новости «Ванкувер» впереди со счётом 3:2. Один из двух голов «Пингвинз» забил форвард Сидни Кросби. Заброшенная шайба вывела его на 22-е место лучших снайперов всех времён в НХЛ. Он сравнялся с легендарным хоккеистом Майком Босси.

Всего на счету Кросби в НХЛ стало 573 гола в 1230 матчах. В нынешнем сезоне Сидни сыграл в 40 матчах и отметился 23 голами и 19 результативными передачами.

«Питтсбург» занимает седьмое место в Столичном Дивизионе, команду отделяет четыре очка до третьего место, позволяющее выйти в плей-офф.

Кросби выступает в лиге с сезона-2005/2006. Все 19 лет своей карьеры он провёл за «Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Петтерссон, Миллер) – 05:44     0:2 Бёзер (Миллер, Петтерссон) – 06:31 (pp)     1:2 Петтерссон (Харкинс) – 16:20     1:3 Петтерссон (Гронек, Миллер) – 17:31     2:3 Кросби (Гюнцель, Петтерссон) – 26:05     3:3 Кросби (Карлссон, Летанг) – 59:31     3:4 Петтерссон (Гронек) – 63:05    
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