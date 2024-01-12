Сидни Кросби вышел на 22-е место в списке снайперов всех времён в НХЛ

Сегодня, 12 января, проходит матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Ванкувер Кэнакс». На момент публикации новости «Ванкувер» впереди со счётом 3:2. Один из двух голов «Пингвинз» забил форвард Сидни Кросби. Заброшенная шайба вывела его на 22-е место лучших снайперов всех времён в НХЛ. Он сравнялся с легендарным хоккеистом Майком Босси.

Всего на счету Кросби в НХЛ стало 573 гола в 1230 матчах. В нынешнем сезоне Сидни сыграл в 40 матчах и отметился 23 голами и 19 результативными передачами.

«Питтсбург» занимает седьмое место в Столичном Дивизионе, команду отделяет четыре очка до третьего место, позволяющее выйти в плей-офф.

Кросби выступает в лиге с сезона-2005/2006. Все 19 лет своей карьеры он провёл за «Пингвинз».