Охотюк забросил первую шайбу в карьере за «Сан-Хосе»
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В эти минуты в Монреале проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 3:1 в пользу гостей.
Третью шайбу «Шаркс» в этой встрече забросил российский защитник Никита Охотюк. Для него этот гол стал первым в сезоне и первым в свитере «Сан-Хосе».
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео дебютной шайбы россиянина за «акул»:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету Охотюка, с учётом этого матча, 7 (1+6) очков в 29 играх.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин – 05:19 0:2 Зеттерлунд (Гертл, Задина) – 17:25 1:2 Галлахер (Мэтисон, Савар) – 17:46 1:3 Охотюк (Гранлунд, Эклунд) – 36:44 2:3 Мэтисон (Кофилд) – 56:26
Для 23-летнего защитника этот гол стал третьим за карьеру в НХЛ. Ранее Охотюк выступал в системе «Нью-Джерси Дэвилз».
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