Охотюк забросил первую шайбу в карьере за «Сан-Хосе»

В эти минуты в Монреале проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 3:1 в пользу гостей.

Третью шайбу «Шаркс» в этой встрече забросил российский защитник Никита Охотюк. Для него этот гол стал первым в сезоне и первым в свитере «Сан-Хосе».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео дебютной шайбы россиянина за «акул»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Охотюка, с учётом этого матча, 7 (1+6) очков в 29 играх.

Для 23-летнего защитника этот гол стал третьим за карьеру в НХЛ. Ранее Охотюк выступал в системе «Нью-Джерси Дэвилз».