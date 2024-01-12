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Охотюк забросил первую шайбу в карьере за «Сан-Хосе»

Охотюк забросил первую шайбу в карьере за «Сан-Хосе»
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В эти минуты в Монреале проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 3:1 в пользу гостей.

Третью шайбу «Шаркс» в этой встрече забросил российский защитник Никита Охотюк. Для него этот гол стал первым в сезоне и первым в свитере «Сан-Хосе».

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео дебютной шайбы россиянина за «акул»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Охотюка, с учётом этого матча, 7 (1+6) очков в 29 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Канин – 05:19     0:2 Зеттерлунд (Гертл, Задина) – 17:25     1:2 Галлахер (Мэтисон, Савар) – 17:46     1:3 Охотюк (Гранлунд, Эклунд) – 36:44     2:3 Мэтисон (Кофилд) – 56:26    

Для 23-летнего защитника этот гол стал третьим за карьеру в НХЛ. Ранее Охотюк выступал в системе «Нью-Джерси Дэвилз».

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