Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сиэтлом»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Сиэтл Кракен» (1:4).

В составе победителей шайбами отметились Тай Картье, Александер Веннберг, Джастин Шульц и Адам Ларссон.

У хозяев единственный гол на счету Макса Пасиоретти.

Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей и закончил игру с показателем полезности «0».

«Сиэтл» одержал восьмую победу подряд, набрал 45 очков и делит с «Нэшвилл Предаторз» восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Вашингтон» остался с 44 очками и идёт на 12 строчке Востока.

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