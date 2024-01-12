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Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сиэтлом»

Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Сиэтлом»
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Сиэтл Кракен» (1:4).

В составе победителей шайбами отметились Тай Картье, Александер Веннберг, Джастин Шульц и Адам Ларссон.

У хозяев единственный гол на счету Макса Пасиоретти.

Капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей и закончил игру с показателем полезности «0».

«Сиэтл» одержал восьмую победу подряд, набрал 45 очков и делит с «Нэшвилл Предаторз» восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Вашингтон» остался с 44 очками и идёт на 12 строчке Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Картье (Макканн, Ларссон) – 08:50     0:2 Веннберг (Танев) – 18:12     1:2 Пасиоретти (Овечкин, ван Римсдайк) – 25:47     1:3 Шульц (Толванен, Бьёркстранд) – 38:20     1:4 Ларссон (Танев, Шварц) – 52:02    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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