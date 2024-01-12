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Гол Макдэвида помог «Эдмонтону» одержать победу в матче с «Детройтом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал на своей площадке «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Коннор Макдэвид, Зак Хайман и Дарнелл Нурс. У «Детройта» голами отметились Эндрю Копп и Олли Мяяття.

«Эдмонтон» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 45 очков в 38 матчах. «Детройт» занимает 11-е место на Востоке. В активе команды 45 очков в 41 матче.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Монреалем» в гостях, а «Детройт» проведёт домашний матч с «Лос-Анджелесом».

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