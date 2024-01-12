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Мэттьюс стал вторым игроком в истории «Мэйпл Лифс» с 70 матчами с двумя и более голами

Мэттьюс стал вторым игроком в истории «Мэйпл Лифс» с 70 матчами с двумя и более голами
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В Элмонте завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ).

Звёздный нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился в этой встрече дублем.

Таким образом, этот матч стал 70-м для американца в карьере за «Мэйпл Лифс», в которой ему удалось забросить более одной шайбы. Единственный игрок в истории «кленовых листьев», которому ранее удавалось аналогичное — Дэррил Ситтлер (71).

Всего на счету Мэттьюса в нынешнем сезоне 48 (33+15) очков в 38 играх.

«Торонто» не смог продлить четырёхматчевую победную серию и занимает пятое место на Востоке с 50 очками. В следующем матче «Мэйпл Лифс» 14 января примут дома «Колорадо Эвеланш».

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