Мэттьюс стал вторым игроком в истории «Мэйпл Лифс» с 70 матчами с двумя и более голами

В Элмонте завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ).

Звёздный нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился в этой встрече дублем.

Таким образом, этот матч стал 70-м для американца в карьере за «Мэйпл Лифс», в которой ему удалось забросить более одной шайбы. Единственный игрок в истории «кленовых листьев», которому ранее удавалось аналогичное — Дэррил Ситтлер (71).

Всего на счету Мэттьюса в нынешнем сезоне 48 (33+15) очков в 38 играх.

«Торонто» не смог продлить четырёхматчевую победную серию и занимает пятое место на Востоке с 50 очками. В следующем матче «Мэйпл Лифс» 14 января примут дома «Колорадо Эвеланш».