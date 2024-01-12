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Василевский стал самым результативным вратарём среди россиян в истории НХЛ

Василевский стал самым результативным вратарём среди россиян в истории НХЛ
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В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ).

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отметился результативной передачей в овертайме, когда решающий гол забивал Даррен Рэддиш.

Таким образом, для Василевского это очко стало 19-м в карьере в НХЛ. Он стал самым результативным вратарём среди россиян в истории сильнейшей лиги мира, обойдя Николая Хабибулина (18).

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Василевского 20 матчей (один «на ноль»), в которых он в среднем отражал 89,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,0.

«Тампа» набрала 47 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Хаула, Миллер) – 07:42     1:1 Гленденинг (Пербикс, Уотсон) – 12:35     2:1 Гленденинг – 18:22 (sh)     3:1 Пойнт (Кучеров, Пербикс) – 30:34     3:2 Братт (Марино, Тоффоли) – 36:54     3:3 Бастиан – 43:53     4:3 Рэддиш (Кучеров, Василевский) – 61:52    
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