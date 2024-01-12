Мэттьюс вышел на четвёртое место по заброшенным шайбам в истории «Мэйпл Лифс»
Поделиться
В Элмонте завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ).
Звёздный нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился в этой встрече дублем.
Таким образом, по итогам этой игры у американца стало 332 гола в матчах за «кленовых листьев». По этому показателю он вышел на четвёртое место в истории «Мэйпл Лифс», сравнявшись с Роном Эллисом.
Лидером всех времён по заброшенным шайбам в истории франшизы является Матс Сундин (420).
Всего на счету Мэттьюса в нынешнем сезоне 48 (33+15) очков в 38 играх.
«Торонто» не смог продлить четырёхматчевую победную серию и занимает пятое место на Востоке с 50 очками. В следующем матче «Мэйпл Лифс» 14 января примут дома «Колорадо Эвеланш».
НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Палмьери (Добсон, Барзал) – 00:40 (pp) 1:1 Макманн (Грегор, Броди) – 12:39 1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 20:26 1:3 Мэттьюс (Хольмберг) – 22:40 2:3 Романов (Барзал, Добсон) – 24:18 3:3 Хорват (Добсон, Барзал) – 33:51 (pp) 4:3 Барзал (Добсон) – 60:21
Комментарии
- 12 января 2024
-
07:55
-
07:31
-
07:30
-
07:19
-
07:16
-
06:52
-
06:52
-
06:33
-
06:27
-
05:59
-
05:54
-
05:50
-
05:47
-
05:46
-
05:38
-
05:31
-
05:29
-
05:13
-
05:01
-
04:54
-
04:39
-
04:29
-
04:10
-
04:02
-
03:14
-
02:35
-
01:19
-
01:00
- 11 января 2024
-
23:54
-
23:46
-
23:37
-
23:34
-
23:25
-
23:11
-
22:53
Партнерский контент