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Мэттьюс вышел на четвёртое место по заброшенным шайбам в истории «Мэйпл Лифс»

Мэттьюс вышел на четвёртое место по заброшенным шайбам в истории «Мэйпл Лифс»
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В Элмонте завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ).

Звёздный нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился в этой встрече дублем.

Таким образом, по итогам этой игры у американца стало 332 гола в матчах за «кленовых листьев». По этому показателю он вышел на четвёртое место в истории «Мэйпл Лифс», сравнявшись с Роном Эллисом.

Лидером всех времён по заброшенным шайбам в истории франшизы является Матс Сундин (420).

Всего на счету Мэттьюса в нынешнем сезоне 48 (33+15) очков в 38 играх.

«Торонто» не смог продлить четырёхматчевую победную серию и занимает пятое место на Востоке с 50 очками. В следующем матче «Мэйпл Лифс» 14 января примут дома «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Палмьери (Добсон, Барзал) – 00:40 (pp)     1:1 Макманн (Грегор, Броди) – 12:39     1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 20:26     1:3 Мэттьюс (Хольмберг) – 22:40     2:3 Романов (Барзал, Добсон) – 24:18     3:3 Хорват (Добсон, Барзал) – 33:51 (pp)     4:3 Барзал (Добсон) – 60:21    
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