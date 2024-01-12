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Мэттьюс вышел на четвёртое место по заброшенным шайбам в истории «Мэйпл Лифс»

В Элмонте завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ).

Звёздный нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился в этой встрече дублем.

Таким образом, по итогам этой игры у американца стало 332 гола в матчах за «кленовых листьев». По этому показателю он вышел на четвёртое место в истории «Мэйпл Лифс», сравнявшись с Роном Эллисом.

Лидером всех времён по заброшенным шайбам в истории франшизы является Матс Сундин (420).

Всего на счету Мэттьюса в нынешнем сезоне 48 (33+15) очков в 38 играх.

«Торонто» не смог продлить четырёхматчевую победную серию и занимает пятое место на Востоке с 50 очками. В следующем матче «Мэйпл Лифс» 14 января примут дома «Колорадо Эвеланш».